بورصات الخليج تواصل خسائرها وسط مخاوف من ركود عالمي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية على انخفاض اليوم الاثنين مواصلة خسائرها بينما يستمر قلق المستثمرين حيال ركود اقتصادي عالمي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد مما يعزز حجة البنك المركزي الأوروبي لزيادات سريعة في أسعار الفائدة بدءا من هذا الشهر. وسجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين مستوى قياسيا منخفضا في يونيو حزيران.

ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.9 بالمئة مع تراجع سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات 5.3 بالمئة وسهم أرامكو 1.3 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 1.4 بالمئة، مع تراجع سهم إعمار العقارية 3.3 بالمئة، في حين هبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.3 بالمئة.

وكانت تعاونية الاتحاد الإماراتية، وهي سلسة متاجر، أعلنت يوم الجمعة عزمها إدراج أسهمها في سوق دبي في 18 يوليو تموز.

ونزل المؤشر الرئيسي للأسهم في سوق أبوظبي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 بالمئة.

وأعلنت دولة الإمارات أنها ستضاعف الدعم المالي الذي تقدمه لأسر محدودي الدخل ليصل إلى 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) لمساعدتها على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ولم يتضح على الفور كيف ستمول الدولة توسعة مخصصات الدعم. والإمارات منتج رئيسي للنفط.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني 2.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 3.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من عامين مع تراجع جميع الأسهم المدرجة ومنها سهم البنك التجاري الدولي وسط ضغوط بيع من المستثمرين الدوليين والمحليين.