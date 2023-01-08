بورصات خليجية تغلق على ارتفاع مع إلغاء الصين قيود كوفيد

أغلقت البورصتان السعودية والقطرية على ارتفاع (الأحد 8-1-2023) بعد أن أسدلت الصين الستار على سياسة صفر كوفيد وأعادت فتح الحدود مما عزز التوقعات بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

والبورصات في مصر والإمارات مغلقة اليوم.

ولم تشهد أسعار النفط، التي تغذي النمو في المنطقة، تغيرات تذكر لدى الإغلاق يوم الجمعة مع موازنة السوق بين تراجع الدولار وتقارير متباينة عن سوق العمل الأمريكية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة لتسجل 78.57 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.

وفي تلك الأثناء، خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لآسيا لأدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021، وسط ضغوط عالمية على النفط.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة بدفعة من قفزة بنسبة 2.6 بالمئة في سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن).

كما أغلق سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية على ارتفاع 0.8 بالمئة مقلصا المكاسب بعد أن صعد بنسبة وصلت إلى 2.7 بالمئة خلال الجلسة إثر إعلان الشركة عن الفوز بعقد خدمات تكنولوجيا معلومات بقيمة 43.9 مليون ريال (11.68 مليون دولار).

وارتفع المؤشر القطري 1.4 بالمئة بدعم من أسهم شركات التصنيع والمؤسسات المالية، إذ قفز سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 3.1 بالمئة بينما زاد سهم مصرف الريان 2.5 بالمئة.

وقالت شركة ميزة القطرية المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات في بيان اليوم الأحد إنها ستكون أول شركة في البلاد تستخدم آلية البناء السعري لتنفيذ طرح عام أولي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمواكبة الممارسات الدولية.

البحرين .. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1888 نقطة

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 4833 نقطة

الكويت.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7929 نقطة