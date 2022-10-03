بورصة السعودية ترتفع مع صعود أسعار النفط

أغلق مؤشر البورصة السعودية، الاثنين، مرتفعا 1.05 بالمئة ليصل إلى 11608 نقاط مع صعود أسعار النفط.

قفزت أسعار النفط نحو أربعة دولارات اليوم الاثنين في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا‭ ‬‬‬ما سيكون أكبر خفض منذ جائحة كورونا، في محاولة لدعم السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.46 دولار أو 4.1 بالمئة إلى 88.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش.

وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.3 بالمئة أو 3.39 دولار إلى 82.88 دولار للبرميل. وارتفعت أسهم سابك للصناعات الأساسية 0.45 بالمئة وكيمانول للبتروكيماويات واحدا بالمئة ومعادن اثنين بالمئة وسبكيم العالمية 2.5 بالمئة والمتقدمة 2.4 بالمئة.

كما ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وبنك الرياض 4.3 بالمئة والبنك السعودي البريطاني 0.75 بالمئة والسعودي الفرنسي واحدا بالمئة والأهلي السعودي 1.3 بالمئة.

قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تبحث إجراء تخفيضات في الإنتاج تزيد على مليون برميل يوميا، وإن التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك مما يجعله الخفض الأكبر منذ عام 2020.

وسيُعقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات في الخامس من أكتوبر تشرين الأول على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق على مدى شهور مما دفع السعودية، المنتج الرئيسي في أوبك، إلى القول إن المجموعة يمكن أن تخفض الإنتاج.