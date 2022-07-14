بورصة السعودية تغلق على هبوط مع انخفاض أسعار النفط

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية اليوم الخميس على هبوط بنسبة 1.12 بالمئة ليصل إلى 11163.02 نقطة مع انخفاض أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط اليوم بما يزيد عن دولارين في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يحد من ارتفاع التضخم لكنه في نفس الوقت سيلحق الضرر بالطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 2.14 دولار إلى 97.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي أمس الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب مقابل 93.78 دولار للبرميل بانخفاض 2.52 دولار.

وهبط سهم أرامكو، عملاق الصناعة النفطية السعودية، 1.1 بالمئة، وبترو رابغ للبتروكيماويات 3.7 بالمئة ومصرف الراجحي واحدا بالمئة.

كما هبطت أسهم مصرف الإنماء وشركة التصنيع الوطنية والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) أربعة بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا بسبب العقوبات الغربية بالإضافة إلى تعطل إمدادات من ليبيا.