بورصة السعودية تواصل الهبوط

واصل مؤشر البورصة السعودية الخميس الهبوط وأغلق منخفضا 1.15 بالمئة ليصل إلى 12142.65 نقطة، تزامنا مع المزيد من الهبوط الذي مُنيت به أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وهبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي واحدا بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس 1 أيلول\ سبتمبر، بعدما عززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين المخاوف من أن التضخم ورفع أسعار الفائدة قد يقودان لتباطؤ الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.10 سنت أو 2.2 بالمئة إلى 93.54 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.86 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 87.69 دولار للبرميل.

وفي البورصة السعودية هبطت أسهم سابك 1.2 بالمئة وكيمانول 0.9 بالمئة وشركة التصنيع الوطنية 1.25 بالمئة.

وهبطت أيضا أسهم البنوك ومنها مصرف الراجحي 1.44 بالمئة وبنك الرياض 2.8 بالمئة والبنك الأهلي 2.15 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 6.9 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 162.6 مليون سهم.