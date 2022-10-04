بورصة الكويت تحقق قفزة ومؤشر السوق الأول يغلق مرتفعا

حققت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء قفزة كبيرة عند الإغلاق، وصعد مؤشر السوق الأول 3.2 بالمئة ومؤشر السوق العام 2.9 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي 1.8 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.6 بالمئة.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي لرويترز إن ما حدث اليوم هو “ارتدادة فنية بحتة” بعد الانخفاضات المتتالية التي منيت بها السوق في الفترة الماضية حتى أن مؤشر السوق الأول كاد يفقد كل مكاسبه المحققة منذ بداية العام.

وأشار الشخص إلى أن ارتفاع اليوم يأتي متزامنا مع ارتفاعات مماثلة في أسواق خليجية “وواضح أن المستثمر الأجنبي له نشاط استثنائي” في هذه الأسواق.

وأوضح الشخص أن هذه الارتدادة الفنية ستكون قصيرة بسبب توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وما يتبعها من رفع لأسعار الفائدة في الأسواق الخليجية.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 4.4 بالمئة وبنك الكويت الوطني 3.8 بالمئة ومجموعة كيبكو 5.7 بالمئة وأجيليتي للمخازن العمومية 4.6 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.1 بالمئة وزين 1.1 بالمئة وشركة البورصة 7.1 بالمئة وشركة الخليج للكابلات 10.4 بالمئة والاستثمارات الوطنية 6.6 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 77.6 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 296 مليون سهم.