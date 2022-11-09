بورصة الكويت تغلق على إرتفاع

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت مرتفعة الأربعاء، حيث صعد مؤشر السوق الأول 0.96 بالمئة والمؤشر العام للسوق واحدا بالمئة بينما زاد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.7 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي 1.2 بالمئة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 72.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 336 مليون سهم واقترب عدد الصفقات من حوالي 15 ألف صفقة.

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 2.4 بالمئة وأجيليتي 1.75 بالمئة وزين للاتصالات المتنقلة 0.7 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية 0.4 بالمئة ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 3.3 بالمئة والقرين للبتروكيماويات 2.8 بالمئة.

بينما هبطت أسهم بنك الكويت الوطني 0.4 بالمئة وأعيان للإجارة والاستثمار 1.45 بالمئة وشركة مبرد القابضة 2.7 بالمئة.