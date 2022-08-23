بورصة الكويت تغلق على ارتفاع بدعم من أسهم البنوك

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على ارتفاع واضح بدعم من أسهم البنوك، لاسيما سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي ارتفع 4.2 بالمئة.

وأغلق مؤشر السوق الأول على صعود نسبته 1.7 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.1 بالمئة والسوق الرئيسي 0.3 بالمئة والمؤشر العام للسوق 1.4 بالمئة.

وقال المحلل المالي عبد الله الزامل لرويترز إن سهم بيتك يشهد ارتفاعا بسبب التفاؤل بقرب الانتهاء من صفقة استحواذه على البنك الأهلي المتحد البحريني، لاسيما مع تزايد التوقعات بدخول مزيد من المستثمرين الأجانب على السهم الذي سيشهد تغييرات جذرية في وزنه النسبي في البورصة بعد إتمام عملية الاندماج. وتوقع الزامل أن تستمر حالة التفاؤل في البورصة خلال تداولات الأيام المقبلة بقيادة سهم بيتك وأسهم البنوك بشكل عام.

وارتفع سهم بنك برقان 4.6 بالمئة وسهم بنك بوبيان 3.8 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.4 بالمئة وبنك الخليج 0.6 بالمئة. بينما هبطت أسهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات واحدا بالمئة وميزان القابضة 0.5 بالمئة وكابلات 0.1 بالمئة. وبلغت قيمة التداولات نحو 82 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 315 مليون سهم.