بورصة دبي تتراجع.. واندماج "الياه سات" وشركة بيانات يدعم مؤشر أبوظبي

لوحات إلكترونية تعرض بيانات الأسهم بسوق الأوراق المالية في دبي في صورة من أرشيف رويترز.

أغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع اليوم الجمعة بعد موافقة المساهمين في شركتي الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) وبيانات على الاندماج لإنشاء شركة سبيس42 العالمية لتكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وجرت التوصية بالاندماج في بداية الأمر من قبل مجلسي إدارة الشركتين في 18 ديسمبر كانون الأول 2023، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ منتصف العام الجاري.

وارتفع مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.009 بالمئة، مدعوما بقفزة 2.1 بالمئة لكل من سهمي الياه سات وبيانات.

وحد من مكاسب المؤشر تراجع في اللحظات الأخيرة لأسهم شركات مملوكة للشركة العالمية القابضة، إذ خسر سهم الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، 0.6 بالمئة وتراجع سهم ألفا ظبي القابضة 0.3 بالمئة.

وقال جورج بافيل مدير عام كابكس دوت كوم الشرق الأوسط إن بورصة أبوظبي استقرت إلى حد ما بدعم مكاسب أسهم القطاع المصرفي، مضيفا أن “انتعاش أسعار النفط قد يساعد أسهمها على التعافي”.

وأشار بافيل إلى أن الأداء الأسبوعي سلبي وقد لا تزال هناك احتمالات هبوط نتيجة التوتر الجيوسياسي.

ارتفعت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، اليوم بعد أن أبدت مسؤولة أمريكية كبيرة تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي ومع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات على خلفية الصراعات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 1133 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 0.64 بالمئة بما يعادل 0.57 دولار إلى 89.59 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.5 بالمئة، ليلامس أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثرا بانخفاض 2.6 بالمئة لسهم سالك وتراجع 5.6 بالمئة لسهم شركة دبي للاستثمار.

لكن سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، واصل مكاسبه اليوم وصعد 1.2 بالمئة بعد أن أعلن قفزة 12 بالمئة في صافي أرباحه في الربع الأول من العام إلى 6.7 مليار درهم (1.82 مليار دولار) أمس الخميس.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن مؤشري أبوظبي ودبي تكبدا خسائر أسبوعية بلغت 0.9 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.