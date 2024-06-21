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بورصة دبي تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

منذ ساعة واحدة
بورصة دبي

بورصة دبي

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أغلق سوقا الأسهم في الإمارات على ارتفاع (الجمعة 21-6-2024) مدعومتين بمكاسب واسعة النطاق مع تسجيل مؤشر دبي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وانتعش مؤشر دبي بعد أن تكبد خسائر في الجلسة السابقة ليغلق مرتفعا 0.6 بالمئة مع صعود جميع أسهم الشركات المدرجة عليه.

وصعد سهم شركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.7 بالمئة، كما ارتفع سهم شركة إعمار العقارية 0.9 بالمئة ووحدتها إعمار للتطوير 2.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة بعد أن تكبد خسائر في الجلسة السابقة. وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة.

وارتفع سهم شركة كيو القابضة 1.4 بالمئة ليقتفي أثر سهم الشركة العالمية القابضة المالكة لها والذي صعد 2.3 بالمئة، وهو أعلى مكسب يومي في نحو ستة أشهر.

ووافق المساهمون في الشركة العالمية القابضة على برنامج لإعادة شراء أسهم تصل قيمته إلى خمسة مليارات درهم أمس الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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