بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الواقع في 15 تموز 2022 معززة مكاسبها القوية التي سجلتها مؤخرا بدعم من مكاسب لأسهم شركات النمو الكبرى مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وجاءت أسهم أبل ومايكروسوفت بين أكبر الداعمين للمؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية قليلا في حين خفض البنك المركزي الصيني معدلات الإقراض الرئيسية في تحرك مفاجئ لإحياء الطلب بعد تباطؤ غير متوقع للاقتصاد في يوليو تموز.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندر اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 15.94 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 4296.09 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 76.71 نقطة، أو 0.59 بالمئة، ليغلق عند 13123.89 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 142.52 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 33903.57 نقطة.

ويمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن يكون لها تأثير سلبي كبير، خصوصا على أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الأخرى.