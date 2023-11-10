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بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع

منذ ساعة واحدة
وول ستريت

وول ستريت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين للتصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وترقبهم لبيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات لمسار السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 128.88 نقطة أو 0.38 بالمئة عند الفتح إلى 34020.82 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.80 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 4364.15، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 13571.19 نقطة.

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