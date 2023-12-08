بورصتا أبوظبي ودبي تغلقان على انخفاض بعد تراجع أسهم البنوك والصناعة

أغلقت بورصتا أبوظبي ودبي في الإمارات على انخفاض اليوم الجمعة بعدما تلقت أسهم القطاعين الصناعي والمالي أكبر ضربة في ظل توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وتراجع مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.7 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة تحت وطأة انخفاض 4.4 بالمئة لسهم مجموعة ملتيبلاي العملاقة للاستثمار التابعة للشركة العالمية القابضة بينما تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة.

ومن بين الخاسرين، مجموعة فينيكس لبيع أجهزة تعدين العملات المشفرة والمدرجة حديثا. وتراجع سهمها 10 بالمئة في ثالت جلسات تداوله.

وتعافت أسعار النفط، وهي عامل رئيسي في اقتصاد دول الخليج، بشكل طفيف بعدما دعت السعودية وروسيا المزيد من أعضاء تحالف أوبك+ للانضمام إلى تخفيضات الإنتاج، لكنها لا تزال تتجه إلى الانخفاض بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1123 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت 1.7 بالمئة أو 1.29 دولار إلى 75.34 دولار للبرميل.

وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس إس دوت كوم إن سوق الأوراق المالية في أبوظبي قد تستمر في مواجهة خطر الهبوط في ظل انخفاض أسعار النفط.

وواصل مؤشر دبي الرئيسي تراجعه للجلسة السابعة على التوالي بخسارة 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع أسهم قطاعي البنوك والصناعة.

وتراجع سهما إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة كل على حدة.

وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسارة أسبوعية بلغت 1.5 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

وبورصات الخليج الأخرى مغلقة اليوم الجمعة.