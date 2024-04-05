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بورصتا الإمارات تغلقان على انخفاض مع تصاعد التوتر الإقليمي

منذ 21 ثانية
سوق دبي المالي

سوق دبي المالي

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أغلقت بورصتا الإمارات على انخفاض (الجمعة 5-4-2024) مع تصاعد التوتر في المنطقة وفي أعقاب تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وتوعدت إيران مجددا اليوم بمعاقبة إسرائيل وذلك خلال جنازة سبعة ضباط لاقوا حتفهم في غارة جوية على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يشتبه في أن إسرائيل شنتها هذا الأسبوع.

وأصبح مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أكثر ميلا للتشديد، مما يقوض التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، والتي كانت قد عززت الأسواق.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس أمس الخميس إن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تحدث هذا العام إذا ظل التضخم مرتفعا.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وتراجع مؤشر دبي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.9 بالمئة وسهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.7 بالمئة.

ومن بين الخاسرين، سهم تعاونية الاتحاد الذي هبط 7.1 بالمئة، في أكبر خسارة له منذ منتصف أغسطس آب بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض بنحو 20 بالمئة في صافي أرباح العام بأكمله إلى 296.9 مليون درهم (80.86 مليون دولار).

وخسر مؤشر أبوظبي 0.02 بالمئة متأثرا بتراجع سهم أدنوك للغاز 1.9 بالمئة وأدنوك للتوزيع 2.2 بالمئة.

وحد من خسائر المؤشر قفزة بنحو 5.4 بالمئة لسهم مجموعة ملتي بلاي.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بنحو 0.35 بالمئة إلى 90.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش.

    المصدر :
  • رويترز

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