بورصتا الإمارات تهبطان مع اشتداد الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت بورصتا الإمارات (الجمعة 13-10-2023) لتقتفيا أثر الأسهم العالمية في ظل اتساع نطاق الصراع بين حماس وإسرائيل، مما أثار قلق المستثمرين.

انخفض مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع للأسهم العالمية 0.4 بالمئة، في حين انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة.

ودعا الجيش الإسرائيلي اليوم المدنيين إلى مغادرة مدينة غزة قبل غزو بري متوقع ردا على الهجمات التي شنتها حماس مطلع الأسبوع.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 2.3 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، إذ تراجعت غالبية الأسهم على المؤشر.

وسجل سهم إعمار العقارية الرائدة في دبي أسوأ أداء يومي له منذ منتصف مايو أيار 2022 بانخفاضه 5.5 بالمئة، فيما نزل سهم سالك 4.7 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 1.1 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم الدار العقارية 5.1 بالمئة وانخفاض سهم شركة ألفا ظبي 3.1 بالمئة.

وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسائر أسبوعية 2.8 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب، بحسب بيانات شركة بورصة لندن.

وفي الوقت نفسه، قفز سعر النفط، وهو مساهم رئيسي في اقتصاد الخليج، أربعة بالمئة تقريبا بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، مما أثار مخاوف حيال الإمدادات في سوق تشهد شحا بالفعل.

وبحلول الساعة 1143 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 3.9 بالمئة بما يعادل 3.34 دولار إلى 89.34 دولار للبرميل.