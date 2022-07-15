بورصتا الإمارات تواصلان الارتفاع بدفعة من أسعار النفط

أغلقت بورصتا الإمارات الجمعة على ارتفاع مع زيادة أسعار النفط إثر تقارير عن أن الولايات المتحدة لا تتوقع من السعودية زيادة إنتاج الخام على الفور.

كما تلقت الأسهم دعما إضافيا من مؤشرات عن أن المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بنسبة أقل مما كان متوقعا.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة مدعوما بزيادة 0.5 بالمئة في سهم بنك دبي الإسلامي و0.4 بالمئة في بنك الإمارات دبي الوطني.

وشهد سوق دبي اضطرابات بعد أن سجل تعافيا هذا الأسبوع. وقال فادي رياض محلل السوق لدى كابكس.كوم “قد يعود السوق للاتجاه النزولي الأسبوع المقبل بضغط من ظروف الاقتصاد العالمي الحالية”.

وسجل سوق دبي مكسبا أسبوعيا نسبته 1.7 بالمئة بعد أن سجل خسائر لخمسة أسابيع متتالية.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مع صعود أدنوك للتوزيع 1.2 بالمئة وشركة الجرافات البحرية الوطنية 1.9 بالمئة.

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات اليوم الجمعة إن بلاده تريد سوق نفط أكثر استقرارا وستلتزم بقرارات أوبك+.

وأضاف أن بلاده ستدعم أيضا أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة قد يتم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة هذا الأسبوع.