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بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعلن إحباط محاولة انقلاب

منذ 11 دقيقة
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

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قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو (الأربعاء 27-9-2023) إن قوات الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب في اليوم السابق، وذلك دون التطرق لتفاصيل عما حدث.

وقال في بيان إن ضباطا من لم يذكر أسماءهم وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد “بنية خبيثة بمهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى”.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين من الضالعين في المؤامرة المزعومة.

ونزل مئات المتظاهرين المؤيدين للمجلس العسكري يوم الثلاثاء إلى شوارع العاصمة واجادوجو لإظهار دعمهم، عازين ذلك إلى شائعات عن تمرد وشيك ضد السلطات.

    المصدر :
  • رويترز

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