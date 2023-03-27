بوركينا فاسو تعلق بث قناة فرانس 24

علقت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو اليوم الاثنين بث فرانس 24 في البلاد بعد أن أذاعت القناة التلفزيونية الفرنسية مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو جناح القاعدة في شمال أفريقيا.

وتدهورت العلاقات بين باريس وواجادوجو بشكل حاد منذ استيلاء جيش بوركينا فاسو على السلطة في انقلاب في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وفي يناير كانون الثاني أمهلت بوركينا فاسو فرنسا شهرا واحدا لسحب قواتها، وأنهت اتفاقا عسكريا سمح للقوات الفرنسية بقتال المتشددين بما في ذلك على أراضيها.

وبثت فرانس 24 في وقت سابق من الشهر الجاري مقابلة مع يزيد مبارك، المعروف أيضا باسم أبو عبيدة يوسف العنابي، الذي أعلن نفسه “أميرا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” عام 2020 بعد مقتل سلفه في هجوم فرنسي.

وقال جان إيمانويل ويدراوجو وزير الاتصال في بوركينا فاسو في بيان إنه نظرا لإجراء مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “فإن فرانس 24 لا تعمل فقط كلسان ناطق باسم هؤلاء الإرهابيين، بل أسوأ من ذلك، إذ توفر مساحة لإضفاء الشرعية على الأعمال الإرهابية وخطاب الكراهية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من فرانس ميديا موند التي تدير فرانس 24 على قرار بوركينا فاسو.

وتُعد بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين عسكريين خلال ثمانية أشهر وتتعرض منذ 2015 لأعمال عنف جهادية، ثاني دولة في المنطقة تحجب بث إذاعة فرنسا الدولية هذا العام بعد مالي التي يقودها أيضا عسكريون انقلابيون.