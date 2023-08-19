السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوركينا فاسو تُجدّد دعمها للنيجر.. وتُلوّح بالانسحاب من "إيكواس"

منذ 5 دقائق
عناصر من الجيش في بوركينا فاسو

عناصر من الجيش في بوركينا فاسو

A A A
طباعة المقال

بعد تحديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تاريخ التدخل العسكري في النيجر، من دون الإعلان عنه، هددت بوركينا فاسو بالانسحاب من المجموعة، حيث قال وزير دفاعها، قاسم كوليبالي، إنّ بلاده مستعدة للانسحاب من المجموعة، مجددًا دعمه الكامل للنيجر ضد أي “عدوان”.

كما أضاف قائلًا في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية اليوم السبت: “نحن مستعدون للعدوان، وندعم نيامي”.

كذلك وصف سياسة المنظمة تجاه النيجر بغير المنطقية، معتبرًا أن فكرة التدخل عسكريًا صادمة.

إلى ذلك، شدد على أن دول الإيكواس ليس لها الحق في محاربة بعضها البعض. وقال: “نحن جزء من اتحاد اقتصادي واحد، لذا فإن فكرة شن حرب ضروس بين أعضاء المجموعة صادمة”.

كما حذر من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة إذا غرقت النيجر في الفوضى، وختم مشددًا على أن بلاده إلى جانب مالي تقفان ضد أي اعتداء على النيجر.

وكانت المجموعة الإفريقية التي تضم 15 عضواً، أعلنت أمس الجمعة أنها “مستعدة للتدخل” في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو، وأنها حدّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن “احتمال” إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي اليوم.

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، إن قادة الجيوش حددوا “الأهداف الاستراتيجية والمعدات المطلوبة والتزام الدول الأعضاء”.

    المزيد من أخبار العالم

    الفيضانات في الصين
    الصين تُخصص "مليار يوان" للإغاثة من الفيضانات
    مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد تقييمات "متشائمة".. الاتّحاد الأوروبي يُجدّد دعمه لأوكرانيا "باتت أقرب إلينا"
    الجيش الإيراني
    "لحظة بلحظة".. الجيش الإيرانيّ يرصد الطائرات الأميركيّة في الخليج

    الأكثر قراءة

    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
    حسن نصرالله
    نصرالله يهدد إسرائيل ويقتل العرب!
    عمرو دياب
    بسبب مشكلة مادية مع عمرو دياب.. أرملة جان صليبا تستغيث