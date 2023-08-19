بوركينا فاسو تُجدّد دعمها للنيجر.. وتُلوّح بالانسحاب من "إيكواس"

بعد تحديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تاريخ التدخل العسكري في النيجر، من دون الإعلان عنه، هددت بوركينا فاسو بالانسحاب من المجموعة، حيث قال وزير دفاعها، قاسم كوليبالي، إنّ بلاده مستعدة للانسحاب من المجموعة، مجددًا دعمه الكامل للنيجر ضد أي “عدوان”.

كما أضاف قائلًا في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية اليوم السبت: “نحن مستعدون للعدوان، وندعم نيامي”.

كذلك وصف سياسة المنظمة تجاه النيجر بغير المنطقية، معتبرًا أن فكرة التدخل عسكريًا صادمة.

إلى ذلك، شدد على أن دول الإيكواس ليس لها الحق في محاربة بعضها البعض. وقال: “نحن جزء من اتحاد اقتصادي واحد، لذا فإن فكرة شن حرب ضروس بين أعضاء المجموعة صادمة”.

كما حذر من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة إذا غرقت النيجر في الفوضى، وختم مشددًا على أن بلاده إلى جانب مالي تقفان ضد أي اعتداء على النيجر.

وكانت المجموعة الإفريقية التي تضم 15 عضواً، أعلنت أمس الجمعة أنها “مستعدة للتدخل” في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو، وأنها حدّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن “احتمال” إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي اليوم.

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، إن قادة الجيوش حددوا “الأهداف الاستراتيجية والمعدات المطلوبة والتزام الدول الأعضاء”.