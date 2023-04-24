بوركينا فاسو.. هجوم مسلّح بزيّ الجيش وارتفاع حصيلة الضحايا

قُتل 60 شخصًا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش الوطني، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، معلنًا فتح تحقيق في أحدث هجوم دام في هذه الدولة في غرب إفريقيا التي تشهد تمردًا مسلحًا.

وقال لامين كابوري المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا لوكالة فرانس برس نقلًا عن جهاز الشرطة إنّ “نحو 60 شخصا قتلوا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية” الخميس، في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا.

وأضاف: “جرى نقل الجرحى إلى مرافقنا الصحية حيث يخضعون حاليًا للعلاج”، مشيرًا إلى أن المسلحين “استولوا” على كميات من البضائع المتنوعة.

وأفاد سكان لوكالة فرانس برس نقلا عن ناجين بأن أكثر من 100 مسلح هاجموا قرية كارما على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة.

وأشاروا إلى أنّ عشرات الرجال والشبان قتلوا على أيدي المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش، واضعين حصيلة الضحايا عند “80 قتيلا تقريبًا”.

وتشهد بوركينا فاسو تمردا جهاديا امتد من مالي المجاورة عام 2015.

ويأتي هذا الاعتداء الأحدث في أعقاب هجوم آخر لمسلحين أسفر عن مقتل 34 متطوعا و6 جنود بالقرب من قرية أوريما، على بعد نحو 15 كيلومترا من واهيغويا.

وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو اثر ذلك “تعبئة عامة” لمنح الدولة “كل الوسائل اللازمة” لمكافحة الهجمات التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم داعش.

وكانت الحكومة قد أعلنت سابقًا خطة لتجنيد 5 آلاف جندي إضافي لمحاربة التمرد.

وأعلن الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب ابراهيم تراوري أن هدفه استعادة 40 في المئة من أراضي البلاد التي يسيطر عليها المتطرفون.

وأسفرت أعمال العنف في الدولة التي تعد من أفقر دول العالم عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقا لمنظمات غير حكومية.