الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوركينا فاسو.. حشود كبيرة للاحتفال بذكرى الانقلاب

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2023 7:53 مساءً
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

A A A
طباعة المقال

احتشد مئات الأشخاص في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو اليوم الجمعة، لإظهار الدعم للمجلس العسكري الحاكم بعد عام من استيلائه على السلطة في انقلاب.

وتجمع مؤيدون في ساحة الأمة ملوحين بأعلام بوركينا فاسو. وحمل البعض لافتات عليها صور القائد العسكري الشاب الكابتن إبراهيم تراوري.

وتولى تراوري السلطة في 30 سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأطاح بزعيم انقلاب آخر كان قد استولى على السلطة قبل ذلك بثمانية أشهر.

ورحب عدد كبير من المواطنين، الذين فاض بهم الكيل من تدهور الأمن وانقطع أملهم في الحكومة، بالتمرد الذي أدانته دول غربية شهدت نفوذها يتقلص مع تراجع الديمقراطية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وتواجه بوركينا فاسو، مثل جارتيها مالي والنيجر، تمردا لإسلاميين أودى بحياة الآلاف وأدى إلى نزوح الملايين على امتداد المنطقة. ويسيطر على الدول الثلاث الآن ضباط جيش استولوا على السلطة بالقوة منذ عام 2020.

وقالت ساديا أوانجراوا التي شاركت في الحشد “نحيي الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، على جهوده من أجل إعادة السيادة إلى البلاد. نحن معه من كل قلوبنا ليل نهار”.

وجاء الحشد بعد أيام من إعلان المجلس العسكري في بوركينا فاسو إحباط محاولة انقلاب ضده وإجراء تحقيقات لمعرفة الضالعين في المؤامرة.

واكتسب تراوري (35 عاما) شعبية بفضل خطاباته المناهضة لفرنسا والمؤيدة للتوجه الأفريقي. وطرد تراوري القوات الفرنسية وشن حملة ضد وسائل الإعلام الفرنسية في غمرة تصاعد التوترات بين بوركينا فاسو والدولة التي كانت تستعمرها من قبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم إيطاليا
إيطاليا: يتعين نقل المهاجرين للدول التي تدعم منظمات الإنقاذ
علم النرويج
النرويج تحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا
مقديشو عاصمة الصومال- أرشيفية
مقديشو.. انتحاري يقتل سبعة أشخاص في مقهى

الأكثر قراءة

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة
فيديو.. مشهد مهيب لصاعقة تضرب "برج الساعة" في مكة المكرمة
الاعلامي نيشان والاعلامية المصرية ياسمين عز
ياسمين عز تعلن مقاضاة نيشان بعد سخريته منها