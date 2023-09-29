بوركينا فاسو.. حشود كبيرة للاحتفال بذكرى الانقلاب

احتشد مئات الأشخاص في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو اليوم الجمعة، لإظهار الدعم للمجلس العسكري الحاكم بعد عام من استيلائه على السلطة في انقلاب.

وتجمع مؤيدون في ساحة الأمة ملوحين بأعلام بوركينا فاسو. وحمل البعض لافتات عليها صور القائد العسكري الشاب الكابتن إبراهيم تراوري.

وتولى تراوري السلطة في 30 سبتمبر أيلول من العام الماضي، وأطاح بزعيم انقلاب آخر كان قد استولى على السلطة قبل ذلك بثمانية أشهر.

ورحب عدد كبير من المواطنين، الذين فاض بهم الكيل من تدهور الأمن وانقطع أملهم في الحكومة، بالتمرد الذي أدانته دول غربية شهدت نفوذها يتقلص مع تراجع الديمقراطية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وتواجه بوركينا فاسو، مثل جارتيها مالي والنيجر، تمردا لإسلاميين أودى بحياة الآلاف وأدى إلى نزوح الملايين على امتداد المنطقة. ويسيطر على الدول الثلاث الآن ضباط جيش استولوا على السلطة بالقوة منذ عام 2020.

وقالت ساديا أوانجراوا التي شاركت في الحشد “نحيي الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، على جهوده من أجل إعادة السيادة إلى البلاد. نحن معه من كل قلوبنا ليل نهار”.

وجاء الحشد بعد أيام من إعلان المجلس العسكري في بوركينا فاسو إحباط محاولة انقلاب ضده وإجراء تحقيقات لمعرفة الضالعين في المؤامرة.

واكتسب تراوري (35 عاما) شعبية بفضل خطاباته المناهضة لفرنسا والمؤيدة للتوجه الأفريقي. وطرد تراوري القوات الفرنسية وشن حملة ضد وسائل الإعلام الفرنسية في غمرة تصاعد التوترات بين بوركينا فاسو والدولة التي كانت تستعمرها من قبل.