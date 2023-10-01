بوريل: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارة إلى كييف الأحد إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية ووعد بدعم مستمر من الاتحاد الأوروبي لها.

وقال في بيان نُشر على منصة إكس، تويتر سابقا، “أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الإمكانيات وتحتاج إليها بشكل أسرع”.

وأضاف أنه بحث تقديم “مساعدة عسكرية مستمرة من الاتحاد الأوروبي” خلال أول اجتماع له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وأردف بوريل قائلا “نعد التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا”.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية هذا الأسبوع، ردا على أسئلة لرويترز، إن سبع دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاجها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.