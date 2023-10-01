الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوريل: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية

منذ 52 دقيقة
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارة إلى كييف الأحد إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية ووعد بدعم مستمر من الاتحاد الأوروبي لها.

وقال في بيان نُشر على منصة إكس، تويتر سابقا، “أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الإمكانيات وتحتاج إليها بشكل أسرع”.

وأضاف أنه بحث تقديم “مساعدة عسكرية مستمرة من الاتحاد الأوروبي” خلال أول اجتماع له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وأردف بوريل قائلا “نعد التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا”.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية هذا الأسبوع، ردا على أسئلة لرويترز، إن سبع دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاجها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
في ذكرى الأربعين لوفاته.. العشرات في روسيا يشاركون في تأبين بريغوجين
شعار كوب28
شركات النفط الكبرى تبحث تقليص الانبعاثات قبيل "كوب 28"
قارب مهاجرين- أرشيفية
بينهم أطفال ونساء.. البحرية السنغالية تعترض قوارب مهاجرين

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
3 أيام من أكتوبر قد تحمل معها مفاجآت.. تحذير جديد لـ "هوغربيتس"!
عروسا الحمدانية
تفاصيل مفجعة.. عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما "نحن الأحياء الأموات"