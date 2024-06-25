بوريل: إسرائيل تتجه بإرادة واضحة نحو ضم الضفة الغربية تدريجيًا

لفت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى أن إسرائيل لديها إرادة واضحة لضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا، واعتبر أن ذلك “لن يؤدي إلى السلام”.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي الاثنين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “يبدو أن هناك إرادة إسرائيلية واضحة لضم الضفة الغربية شيئا فشيئا، وهذا الأمر لن يؤدي إلى السلام”.

وأضاف: “لم نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة (بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية) رغم مرور 3 أسابيع على الاقتراح الذي يدعمه المجتمع الدولي”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر، قال المسؤول الأوروبي: “يبدو الأمر كذلك للأسف، إنها الحرب التي ستختبر قدرة الفلسطينيين على البقاء في غزة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه يعتزم جعل الضفة الغربية المحتلة “جزءا لا يتجزأ من إسرائيل”، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وسع الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفا 553 شهيدا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.

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