بوريل: الاتحاد الأوروبي توصل إلى إطار قانوني لاستخدام أرباح أصول روسية

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين: “إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى إطار قانوني لاستخدام أرباح غير متوقعة من أصول روسية مجمدة في شراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا”.

وفي السياق، إتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على استخدام أرباح أصول روسية مجمدة تبلغ 1.4 مليار يورو (1.50 مليار دولار) لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا، مما دفع المجر إلى اتهام باقي الأعضاء في التكتل بانتهاك القواعد “بشكل سافر” بتخطيهم معارضتها للخطة.

وقررت حكومات الاتحاد بالفعل في مايو أيار استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دوله لمساعدة أوكرانيا مع تخصيص 90 بالمئة من الأموال للمساعدات العسكرية. لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر تعرقل الموافقة على الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحتفظ بودابست بعلاقات ودية مع موسكو أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي إذ أنها لا تقدم أسلحة لأوكرانيا. وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعضاء آخرين في الاتحاد وحلف شمال الأطلسي لإرسالهم أسلحة لموسكو قائلا إنهم يؤججون الحرب.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج اليوم الاثنين إن الإجماع المعتاد لقرارات السياسة الخارجية لم يكن ضروريا نظرا لأن بودابست اختارت الانسحاب من قرارات سابقة بشأن الخطة ذاتها.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع “بما أن المجر لم تشارك في القرار، فليس من الضروري أن تشارك في التنفيذ”.