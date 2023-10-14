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بوريل: الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الصين بجدية

منذ 10 دقائق
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت، إلى أن رسالته إلى مسؤولين صينيين خلال زيارته لبكين كان فحواها أن بروكسل تتعامل مع الصين بجدية وتتوقع الأمر نفسه في المقابل فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية والتجارة.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي اختتم به زيارته التي استمرت ثلاثة أيام وتأجلت مرتين من قبل “التعاون مهم جدا”، .

وتابع “أوروبا تتعامل مع الصين بجدية… نتوقع أيضا ألّا يُنظر إلينا من منظور علاقاتنا مع الآخرين، بل إلى شخصنا”.

وقال بوريل “منذ الحرب في أوكرانيا، أصبحت أوروبا قوة جيوسياسية … نريد التحدث مع الصين بهذا النهج”.

وقال إنه بحث مع مسؤولين صينيين الأزمة في إسرائيل وغزة وأعلن أن إنريكي مورا مدير مكتبه سيزور بكين بعد أيام لمواصلة الحوار مع مسؤولين صينيين حول قضايا جيوسياسية.

واجتمع بوريل أمس الجمعة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وصف المحادثات بأنها “شاملة وصريحة وودية”.

    المصدر :
  • رويترز

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