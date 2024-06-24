بوريل: الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لمزيد من العقوبات على حماس ومستوطنين إسرائيليين

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين: “إن التكتل توصل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض المزيد من العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف”.

ولم يقدم بوريل المزيد من التفاصيل حول العقوبات.

وفي سياقٍ آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات الاعتقال وهدم المنازل في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه يعتزم جعل الضفة جزءا لا يتجزأ من إسرائيل.

وأفادت “الجزيرة” بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عصر اليوم بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس ونفذت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وقالت: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحواجز العسكرية شرقي القدس المحتلة بشكل مفاجئ”.

واعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا على الأقل في الضفة -بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون- مساء الأحد وصباح اليوم الاثنين حسبما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك.

وبذلك ارتفع إجمالي الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة إلى 9360 منذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما نفذت “قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي سلواد وكفر نعمة بمحافظة رام الله (وسط) طالت 80 مواطنا على الأقل، أُفرج عن أغلبيتهم لاحقا”، حسب البيان.

وأفادت الهيئتان بأن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي ارتفعت إلى أكثر من 9360 معتقلا، جرى الإفراج عن بعضهم لاحقا بعد تعرضهم لتعذيب وانتهاكات واسعة.

وبالتزامن مع حربه على غزة صعّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس الشرقية- مما خلف 553 شهيدا فلسطينيا -بينهم 133 طفلا ونحو 5300 جريح، وفق وزارة الصحة.