بوريل: تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن يستحق أن يكون كذبة نيسان

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن الاتحاد “سيتصدى لأي انتهاك” من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وكتب بوريل في تغريدة على تويتر: “تَولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، يستحق أن يكون كذبة نيسان/أبريل”.

وأضاف: “على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة”.

وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي السبت لمدة شهر نيسان/ أبريل بأكمله، وأعلنت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس وفدها.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه قائلًا: “من الصعب تخيل شيء يُثبت بشكل أوضح الإخفاق الكامل لمؤسسات كهذه”، داعيًا إلى “إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي”.

ويُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية صباح الإثنين، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر.

ويلي الاجتماع كالعادة مؤتمر صحافي للرئيس الجديد لهذه الهيئة، السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا.