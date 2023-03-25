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بوريل: خطة السلام الصينية الخاصة بأزمة أوكرانيا " غير كافية"

منذ 15 ثانية
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن خطة السلام الصينية، لحل الأزمة الأوكرانية غير كافية لإنهاء الصراع.

وأشارت صحيفة Financial Times، نقلا عن بوريل: “إنه بالرغم من أن خطة السلام الصينية غير كافية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، إلا أنه لا يمكن اعتبارها موالية لروسيا”.

وأضاف بوريل، أن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ لموسكو، قللت من خطر اندلاع حرب نووية.

وتابع بوريل: “من المهم أن تقلل زيارة شي جين بينغ لموسكو، من مخاطر نشوب حرب نووية، ومن جانبهم أوضح الممثلون الصينيون هذا الأمر بشكل واضح للغاية”، مشيرا إلى أن خطة الصين لحل الأزمة الأوكرانية، تنص على عدم جواز استخدام الأسلحة النووية.

يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زار موسكو يومي الـ 20 – 22 من مارس الجاري، في أول زيارة رسمية له، عقب إعادة انتخابه، رئيسا لبلاده لولاية ثالثة.

وفي فبراير الماضي، اقترحت السلطات الصينية خطتها للسلام في أوكرانيا، والتي تتكون من 12 بندا، تتضمن الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية، أساسا للتسوية، عندما تظهر أوكرانيا والغرب استعدادا للتسوية.

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