بوريل: رد إيران بشأن الاتفاق النووي "معقول"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة “معقول”.

وأضاف خلال فعالية بإحدى الجامعات في مدينة سانتاندير بشمال إسبانيا “قدمتُ اقتراحا بوصفي منسقا للمفاوضات… وهناك رد من إيران اعتبرته معقولا. تم نقله إلى الولايات المتحدة التي لم ترد رسميا بعد”.

وكان بوريل يشير إلى رد أرسلته إيران الأسبوع الماضي على أحدث اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي حول تحديث الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أعقاب محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران استمرت 16 شهرا.

يبدو أنّ طريق إحياء الاتفاق النووي الإيراني لا يزال محفوفًا بالعوائق والعراقيل، فتارةً يظهر أن الاتفاق على صيغة نهائية بات قريبًا، وطورًا يُدلي الطرفان بتصاريح تشي بأنّ الاتفاق ما زال بعيدًا.

في هذا الشأن، اتّهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” الولايات المتحدة الاثنين 22 آب “بالمماطلة” في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي إن طهران تريد اتفاقًا دائما يحفظ حقوقها المشروعة.

في سياق متصل، أشار المتحدث الإيراني إلى أن تبادل السجناء مع واشنطن لا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.

وقال كنعاني للصحفيين: “نؤكد أن تبادل السجناء مع واشنطن مسألة منفصلة ولا علاقة لها بعملية التفاوض التي تستهدف إحياء اتفاق عام 2015”.