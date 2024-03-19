بوريل: سأقترح استخدام 90% من عائدات أصول روسيا المجمدة بأوروبا لشراء سلاح لأوكرانيا

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء إنه سيقترح أن يستخدم الاتحاد الأوروبي 90 بالمئة من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال صندوق مرفق السلام الأوروبي.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إنه سيقترح تحويل 10 بالمئة المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تعزيز قدرة صناعة الدفاع الأوكرانية.

وأوضح بوريل أنه سيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.

وأفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأن من المرجح أن تدر الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي أرباحا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بعد خصم الضرائب حتى عام 2027، اعتمادا على أسعار الفائدة العالمية.

ويوجد نحو 70 بالمئة من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب في هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية البلجيكية (يوروكلير)، والتي بحوزتها ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية المختلفة للبنك المركزي الروسي.

وأكد بوريل أن الاقتراح يقضي باستخدام أرباح الأصول الموجودة في أوروبا بدلا من الأصول نفسها. وقال إن هذا يمكن أن يدر نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وقال “سيُقدم الاقتراح الفعلي غدا…هذا أمر متروك للدول الأعضاء للموافقة عليه”.