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بوريل: لا يمكننا وضع الصين على قدم المساواة مع روسيا

منذ 39 دقيقة
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

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قال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا‭‭ ‬‬إن الدول الغربية بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الصين، لكن لا ينبغي وضعها في نفس الفئة مع روسيا.

وتتزامن المحادثات بين كبار الدبلوماسيين في أغنى الديمقراطيات حول العالم مع زيارة ليوم واحد يقوم بها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بكين، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم دولة ضمن مجموعة السبع للصين منذ عزز الرئيس شي جين بينغ قبضته على السلطة في مؤتمر عام للحزب الشيوعي.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، للصحفيين “من الواضح أن الصين… تواصل توسيع نفوذها وتمضي بشكل أكبر على مسار الاعتماد على الذات”.

وأضاف “نريد تقليل اعتمادنا، نريد معالجة نقاط ضعفنا لتعزيز قدرتنا على الصمود… لكن في الوقت الراهن، هناك علاقة اقتصادية قوية بين الكثير من الدول الأعضاء والصين، ولا أعتقد أنه يمكننا وضع الصين وروسيا على قدم المساواة”

    المصدر :
  • رويترز

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