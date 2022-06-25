بوريل متفائل من طهران.. استئناف المفاضات قريباً

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في طهران اليوم السبت إنه سيجري قريبا استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015 النووي.

وأضاف “نحن مستعدون لاستئناف المحادثات في الأيام المقبلة. ما يهم إيران هو الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015″، مشيرا إلى أنه عقد “اجتماعا مطولا وإيجابيا” مع بوريل.

من جانبه قال بوريل “نتوقع استئناف المحادثات في الأيام المقبلة وأن نكسر حالة الجمود، مرت ثلاثة شهور ونحن في حاجة لتسريع العمل، وأنا سعيد للغاية بالقرار الذي اتخذ في طهران وواشنطن”.

كما أضاف بوريل خلال مؤتمر صحافي أن “الهدف الأساسي لزيارته كان كسر الدينامية الحالية، أي دينامية التصعيد”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها تنتظر رداً إيرانياً بنّاء بشأن إحياء الاتفاق الذي قيد برنامج طهران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، دون الخوض في قضايا غير جوهرية.

وكانت الأطراف المفاوضة التي التقت منذ أبريل 2021 وعلى مدى جولات ماراثونية في العاصمة النمساوية اقتربت في مارس الماضي من حافة إعادة إحياء الاتفاق، بعد 11 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتنسيق أوروبي.

إلا أن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين، فيما أرجع السبب بشكل غير رسمي إلى إصرار السلطات الإيرانية على رفع اسم الحرس الثوري، من قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الخارجية.