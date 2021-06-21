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الاتحاد الاوروبي: مفاوضات النووي الإيراني صعبة

21 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 10:55 صباحًا
من المفاوضات التي جرت في فيينا

من المفاوضات التي جرت في فيينا

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أشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الإثنين إلى أن المفاوضات النووية التي انطلقت منذ بداية نيسان الماضي في فيينا من أجل إعادة احياء الاتفاق النووي الإيراني صعبة.

كما أعرب بوريل عن أمله بألا يؤدي تغيير القيادة في إيران وانتخاب ابراهيم رئيسي المتشدد رئيسا خلفا لحسن روحاني، إلي تعطيل جهود التوصل لتفاق. وقال:” نأمل أن لا تؤثر نتائج الانتخابات على سير مباحثات فيينا.

بالتزامن، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي اليوم أن الجزء الصعب من المباحثات ما زال قائما، إلا أنه أعرب عن أمله في الوقت عينه بأن تستكمل المفاوضات، لا بل التوصل لاتفاق خلال عمل الحكومة الحالية (أي قبل مطلع آب).

كما أكد، بحسب ما نقلت وكالة “فارس” أن الرئيس المنتخب ابرهيم رئيسي، واقعي وعقلاني للغاية، مضيفا أن موقف بلاده لن يتغير حتى بعد انتقال السلطة، وذلك بحسب “العربية”.

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