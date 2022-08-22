بوريل: نأمل في تلقي رد أمريكا بشأن الاتفاق النووي هذا الأسبوع

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إنه يأمل في أن ترد الولايات المتحدة بشكل إيجابي في وقت مبكر من هذا الأسبوع على مقترح من التكتل لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بوريل أيضا إن رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة “معقول”.

يأتي ذلك بعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة والمتقطعة بين الولايات المتحدة وإيران التي تمت من خلال تناوب مسؤولين أوروبيين على الجانبين. ولم يتم الإفصاح علنا عن مضمون المقترح.

وأضاف خلال فعالية بإحدى الجامعات في مدينة سانتاندير بشمال إسبانيا “قدمتُ اقتراحا بوصفي منسقا للمفاوضات يقول ’هذه هي المعادلة التي توصلنا لها ولا أظن أن بمقدورنا تحسينها من جانب أو آخر’… وهناك رد من إيران اعتبرته معقولا”.

وأضاف “تم نقله إلى الولايات المتحدة التي لم ترد رسميا بعد… آمل أن الرد سيضع حدا للمفاوضات”.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي من قبل إن المقترح هو “العرض النهائي” للتكتل لإحياء الاتفاق المعلق منذ 2018 بسبب انسحاب الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب منه.

وهناك أمور كثيرة على المحك، إذ من شأن الإخفاق في المحادثات النووية أن يحمل في طياته خطر نشوب حرب إقليمية جديدة مع تهديد إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من تطوير قدراتها إلى حد امتلاك الأسلحة النووية.

وأنذرت إيران برد “ساحق” على أي هجوم إسرائيلي، وتنفي منذ أمد أي طموح لها في امتلاك أسلحة نووية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الولايات المتحدة بأنها “تماطل” في المفاوضات.

وقال بوريل “العالم سيصبح مكانا أكثر أمنا بكثير إذا استطعنا إحياء هذا الاتفاق”.