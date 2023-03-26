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بوريل: نشر روسيا البيضاء لأسلحة نووية روسية تصعيد غير مسؤول

منذ دقيقتين
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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حث جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، روسيا البيضاء، الأحد، على عدم نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها، قائلا إنها قد تواجه مزيدا من العقوبات إذا فعلت ذلك.

وكتب بوريل على تويتر “استضافة روسيا البيضاء لأسلحة نووية روسية سيعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي. لا يزال بإمكان روسيا البيضاء إيقاف ذلك، هذا خيارها. الاتحاد الأوروبي على استعداد للرد بفرض مزيد من العقوبات”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس السبت أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء.

    المصدر :
  • رويترز

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