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بوريل وبلينكن يبحثان المقترحات الروسية للأمن الأوروبي

22 - ديسمبر - 2021

بوريل وبلينكن

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بحث المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المقترحات الروسية للأمن الأوروبي.

وجاء في البيان الأوروبي بهذا الصدد، يوم الأربعاء، أن بوريل وبلينكن “أخذا بعين الاعتبار المقترحات التي قدمتها روسيا الأسبوع الماضي بشأن الرؤية الروسية للاتفاقات الجديدة حول الأمن في أوروبا”.

وأضاف البيان أن بوريل وبلينكن اتفقا على أن “أي مناقشات حول الأمن الأوروبي ستجري بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته”.

وبحث الجانبان كذلك “التصعدي للضغط الاقتصادي الصيني على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي”.

وعلى خلفية إقامة ليتوانيا العلاقات مع تايوان والإجراءات التي اتخذتها بكين ردا على ذلك، بحث بوريل وبلينكن “العواقب المتزايد على الساحة الدولية لأعمال الصين التي لا تقوض استيراد البضائع من ليتوانيا فحسب، بل وتمس شركات من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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