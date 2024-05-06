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بوريل يحث إسرائيل على عدم المضي في اجتياح رفح

منذ ساعة واحدة
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يتعين على إسرائيل عدم المضي في اجتياح بري لرفح مضيفا أن بإمكان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ويتعين عليهما منع مثل هذا السيناريو.

وكتب بوريل على منصة إكس “إن الأوامر التي أصدرتها إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح تنذر بالأسوأ: المزيد من الحرب والمجاعة”.

وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي شن ضربات في رفح اليوم الاثنين بعد ساعات من مطالبة إسرائيل المدنيين بإخلاء مناطق من المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون شخص شردتهم الحرب.

وقد أكد مصدران أمنيان اليوم الإثنين أن مصر رفعت مستوى التأهب في شمال سيناء، مع بدء العملية الإسرائيلية في رفح، حسب ما نقلت رويترز.

فيما أعلنت حماس بالتزامن، أنها جاهزة لأي اجتياح للمدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

كما أكدت في بيان أن “أي عملية عسكرية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال”، حسب قولها.

    المصدر :
  • رويترز

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