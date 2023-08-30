بوريل يحث دول الاتحاد الأوروبي على طلب مزيد من الذخيرة لأوكرانيا

حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعضاء التكتل اليوم الأربعاء على طلب مزيد من الذخيرة من أجل أوكرانيا بعد أن أظهرت إحصائيات أن الاتحاد ما زال بعيداً عن بلوغ هدف آذار (مارس) المتمثل في تقديم مليون قذيفة مدفعية لكييف في غضون 12 شهراً.

وأشار بوريل إلى أنه تم توقيع اتفاقات شاملة، تعرف باسم التعاقدات الإطارية، مع شركات الأسلحة للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتقدم بطلبات مشتركة لشراء قذائف عيار 155 مليمتر التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها في تصديها للغزو الروسي.

وقال للصحافيين بعد اجتماع لوزراء دفاع التكتل في مدينة طليطلة الإسبانية، إن الأمر يرجع “الآن للدول الأعضاء لإقرار طلبات شراء محددة داخل هذه الاتفاقات الإطارية مع الصناعة”.

وفي خطوة مهمة، وافقت دول الاتحاد الأوروبي في مارس آذار على خطة تبلغ قيمتها نحو ملياري يورو (2.18 مليار دولار) لتوفير مليون قذيفة مدفعية أو صاروخية لأوكرانيا في غضون 12 شهراً.

وانطوى العنصر الأول على اعتماد البلدان على احتياطياتها أو شراء مخزون من أماكن أخرى.

وأوضح بوريل أن هذا تمخض عن نحو 224 ألف قذيفة مدفعية و2300 قذيفة صاروخية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.1 مليار يورو.

وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ حتى ربع هدفه، بعد أكثر من خمسة أشهر من تدشين المبادرة.

ومن المفترض أن تأتي بقية القذائف من العنصر الثاني من الخطة المتمثل في خطة مشتريات مشتركة تشجع بلدان الاتحاد الأوروبي على تقديم طلبات شراء لصالح أوكرانيا وتجديد مخزوناتها التي استنفدت بشدة بسبب التبرعات لكييف.