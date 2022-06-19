بوريل يحذّر من عواقب وخيمة اذا بقيت موانئ البحر الأسود مغلقة

شدد منسق السياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد الواقع في 19 حزيران، على أهمية “وقف الحرب من أجل تفادي أزمة غذاء وجوع عالمية”.

كما حذر في مقال نشر الأحد على موقع الاتحاد، من عواقب اقتصادية وخيمة إذا بقيت موانئ البحر الأسود مغلقة، قائلا “عواقب وخيمة آتية إذا ظلت طرقات التصدير مغلقة في البحر الأسود”.

“انتقد الادعاءات الروسية”

إلى ذلك، انتقد الإدعاءات الروسية واتهامات موسكو للغرب بعرقلة تصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة جراء العقوبات.

وأكد أن العقوبات التي فرضها الإتحاد لا تستهدف تلك الصادرات على الإطلاق.

كما أبدى استعداد الدول الأوروبية للعمل مع الأمم المتحدة وكافة شركائها من أجل منع أي تأثير غير مرغوب فيه على الأمن الغذائي العالمي.

كذلك، أوضح أن عدد الذين يعانون من نقص الغذاء حول العالم، ارتفع من 132 مليونا قبل وباء كوفيد إلى ٢٧٦ مليونا في بداية ٢٠٢٢. وأعلن أن الاتحاد سيقدم ٢٢٥ مليون يورو لمساعدة دول شمال إفريقيا على مواجهة أزمة الغذاء.