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بوريل يدعو الحكومة الاسرائيلية الى التنصل من تصريحات وزير المالية بشأن الشعب الفلسطيني

منذ 15 دقيقة
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

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بعد تصريحات وزير المالية الاسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير مفادها أنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد”.

وأضاف بوريل “أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر”.

وتابع “يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجد قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل”.

    المصدر :
  • رويترز

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