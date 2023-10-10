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بوريل يدعو وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي

منذ 29 دقيقة
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أنه وجه الدعوة لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره في السلطة الفلسطينية رياض المالكي لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول التكتل المقرر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة.

وكتب بوريل على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا “دعوت وزير الخارجية الإسرائيلي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي دعوت لعقده بعد ظهر اليوم. كما دعوت وزير الخارجية (في السلطة الفلسطينية) المالكي لإلقاء كلمة أمام الاجتماع وعرض آراء السلطة الفلسطينية”.

وسيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة العمانية مسقط حيث كان من المقرر بالفعل عقد اجتماع لوزراء خارجية التكتل مع مجلس التعاون الخليجي. وسيحضر بعض الوزراء بصورة شخصية وبعضهم عن بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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