بوريل يزور طهران.. هل يحمل مبادرات جديدة؟

في وقت يزور مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طهران الجمعة الواقع في 23 حزيران، أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة للعربية – الحدث أن هدف الزيارة إعادة إطلاق مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.

كما أكدت المصادر أن بوريل لا يحمل مبادرات جديدة إلى الطرف الايراني، في إشارة إلى إعادة إطلاقها من حيث توقفت، مع احترام ما تم التوصل إليه من توافقات سابقة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن المسؤول الأوروبي سيلتقي مساء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان للبحث في الجهود الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والمتوقفة منذ مارس الماضي. فيما لم تكن تلك الزيارة معلنة سابقاً.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده إن لقاء بوريل “يندرج في إطار المشاورات الدائرة بين طهران والاتحاد الأوروبي”، مضيفاً أن البحث سيشمل العلاقات الثنائية وبعض المسائل الإقليمية والدولية فضلا عن تطور المفاوضات لرفع العقوبات المفروضة على بلاده.

في حين نشر إنريكي مورا مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف تنسيق المحادثات مساء الخميس صورة عبر تويتر لعشاء جمعه في بروكسل مع بوريل والموفد الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي. وعلق عليها كاتباً “حديث بالعمق حول خطة العمل الشاملة المشتركة والآفاق الإقليمية في الشرق الأوسط”.

كما أشار إلى أن مالي أعاد تأكيد الالتزام الأميركي بالعودة إلى الاتفاق.