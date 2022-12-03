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بوريل يكشف عن بدء تدريب جنود اوكرانيين.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

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تتلقى اوكرانيا العديد من انواع الدعم الغربي خلال حربها مع روسيا من خلال المعدات العسكرية وصولاً الى التدريبات العسكرية لجنوده، هذا وقد كشف مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن تدريب أكثر من 1000 جندي أوكراني ضمن التدريبات العسكرية التي تقدمها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

بوريل أوضح أيضا خلال زيارته لموقع التدريب العسكري في بولندا، أن البعثة الأوروبية ستشمل تدريب 15 ألف جندي، وما يتضمنه من توفير معدات فتاكة لأغراض التدريب بأكثر من 16 مليون دولار.

وكان بوريل، أعلن الخميس، أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون، الذين افتتح اجتماعهم في لودز في بولندا، “كل الإمكانيات القانونية” التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا.

وقال بوريل: “صادرنا حوالي 20 مليار يورو من أثرياء قريبين من السلطة وأشخاص يدعمون روسيا، ونحن نتحكم في حوالي 300 مليار من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي”.

ودان بوريل العدوان الروسي على أوكرانيا، معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال إن “روسيا جلبت الحرب إلى أوروبا وقوضت ميثاق الأمم المتحدة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية”.

ما أكد أن أوروبا والعالم “بحاجة إلى نظام أمني جديد في أوروبا بعد أن حطمت روسيا بالكامل النظام الذي كان لدينا”.

وأعلن عن اقتراح يقضي “بتوفير الدعم (لفكرة) المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا”، مؤكدا أن “يجب مناقشتها والموافقة عليها أولاً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم من قبل الأمم المتحدة”.

    المصدر :
  • العربية

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