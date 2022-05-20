بوريل يكشف عن مساع أوروبية لاتفاق غاز ثلاثي مع مصر وإسرائيل

كشف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​، عن خطط اوروبية للتوصل إلى اتفاق ثلاثي للغاز الطبيعي المسال مع ​إسرائيل​ و​مصر​ قريبا كجزء من جهود إنهاء الاعتماد على ​روسيا.

وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه “فيما يتعلق بتنويع الإمدادات، اتفقت ​المفوضية الأوروبية​ والولايات المتحدة بالفعل على إمدادات إضافية من ​الغاز الطبيعي​ المسال. نحن نعمل أيضا مع كندا بشأن الإمدادات المحتملة للغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، ويخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية ثلاثية مع إسرائيل ومصر لتوريد الغاز الطبيعي المسال قبل الصيف”.

وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية عن سعي الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع الدول الإفريقية من غرب القارة لاستبدال واردات الغاز من روسيا، بالإضافة إلى جهود لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد حزمة سادسة من العقوبات تتضمن فرض حظر على النفط الروسي، إلا أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول. وسبق أن حذرت موسكو من أن رفض النفط والغاز الروسي ستكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.

ومن المقرر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي للفحم الروسي في أغسطس، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بمحاولة خفض الطلب على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام.

ويشكل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حجر الزاوية لخارطة الطريق الأوروبية، والتي سيتم تمويلها بشكل أساسي من برنامج تحفيز اقتصادي تم وضعه لمساعدة الدول الأعضاء.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن ثمن التخلي عن الوقود الإحفوري الروسي بحلول 2027 سيبلغ 210 مليارات يورو، إضافة إلى 56 مليار يورو لتعزيز كفاءة الطاقة، و86 مليار يورو لمصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن التمويلات ستكون بمقدار 225 مليار يورو قروض، و72 مليار يورو كمنح.