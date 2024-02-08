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بوساطة إماراتية.. روسيا تعلن إعادة 100 جندي لها من الأسر في أوكرانيا

منذ 38 دقيقة
جنود روس

جنود روس

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط 2024، إعادة 100 جندي روسي من الأسر في أوكرانيا بوساطة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيان: “نتيجة لعملية التفاوض، تم في 8 فبراير 2024 إعادة 100 عسكري روسي، كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”.

وأضافت أنه في المقابل تم إرسال نفس العدد من أسرى الحرب إلى كييف.

وسيتم نقل المقاتلين الروس المفرج عنهم إلى موسكو لتلقي العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع. ويتم تزويدهم جميعا بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الإمارات قامت بدور الوسيط في إعادة الجنود الروس من الأسر.

وجرت عملية التبادل السابقة في 31 يناير. حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقتها استعادة 195 جنديا روسيا

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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