الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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بوساطة سعودية.. صفقة لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

منذ 23 دقيقة
بوتين ومحمد بن سلمان

بوتين ومحمد بن سلمان

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قال مسؤول سعودي إن روسيا أفرجت عن 10 سجناء حرب اعتقلوا في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء: إنه “انطلاقاً من اهتمامات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة للأمير محمد بن سلمان مع الدول ذات العلاقة، تم بتوفيق الله نجاح وساطة ولي العهد بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضافت الخارجية السعودية أن الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لحكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد السعودي للإفراج عن الأسرى.

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