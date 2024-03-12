بوغدانوف: موسكو مستعدة لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء 12 آذار/مارس الجاري، استعداد موسكو لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية على أراضيها لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “نحن دائما على استعداد لاستقبالهم (الفصائل الفلسطينية)، عندما يعتبرون ذلك ممكنا لأنفسهم. لكن من حيث المبدأ، هناك رغبة (لديهم في ذلك)”.

وأضاف: “نحن على اتصال دائم مع جميع الممثلين الفلسطينيين”.

وجرت مشاورات بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة في موسكو في 29 فبراير و1 مارس، وتبنى الاجتماع بيانا مشتركا أكدت فيه الفصائل عزمها على استمرار الحوار من أجل الوصول إلى “وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية”.