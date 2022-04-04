بولندا: ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام تشديد العقوبات على روسيا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي إن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا مضيفا أن المجر لا تعرق هذه العقوبات.

ويأتي تصريح مورافيتسكي بعد فوز رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات الوطنية أمس الأحد بعد تعرضه لانتقادات بسبب موقفه غير المتشدد بما يكفي من العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال مورافيتسكي “علينا أن نرى أنه بغض النظر عن الطريقة التي نتعامل بها مع المجر، فإن هذا هو الفوز الرابع من نوعه وعلينا احترام الانتخابات الديمقراطية، وألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام العقوبات. المجر تؤيد العقوبات”.

العقوبات لا تكفي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الغرب سيفرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب قتل المدنيين في بوتشا ومدن أوكرانية أخرى لكنه أكد أنها ليست عقابا كافيا.

وأضاف زيلينسكي أن مئات الأشخاص قتلوا في بوتشا وبلدات أخرى بينهم مدنيون قتلوا رميا بالرصاص.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأحد إن الحلفاء الغربيين سيتفقون على فرض مزيد من العقوبات على روسيا في غضون الأيام المقبلة بسبب غزوها لأوكرانيا و”الأعمال الوحشية” التي ارتكبتها القوات الروسية في بلدة قرب كييف.

وأضاف في بيان للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين وأنصاره سيشعرون بعواقب” أعمالهم.

وتابع “سنواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح ليتسنى لها الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي”.

بريطانيا تشدد العقوبات

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، فيما ستشدد العقوبات على روسيا ردا على “الهجمات البغيضة ضد المدنيين” في بوتشا واربين وقرب كييف، ما يدل على أن موسكو ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف جونسون في بيان الأحد “سأفعل كل ما بوسعي لكبح الآلة الحربية (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.ومضى يقول “نحن نكثف عقوباتنا ونزيد الدعم العسكري كما نعزز مساعداتنا الإنسانية لأولئك المحتاجين على الأرض”.