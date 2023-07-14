الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بولندا.. اتّهام شاب يبلغ 18 عامًا بالتخطيط لـ "هجوم إرهابيّ"‬

منذ 7 دقائق
علم بولندا

علم بولندا

A A A
طباعة المقال

أعلن جهاز الأمن الداخلي البولندي، اليوم الجمعة، القبض على شاب يبلغ 18 عامًا، ووجّه له تهمة التآمر مع متشددين لتفجير مبنى حكومي.

وأضاف الجهاز أنه ألقى القبض على الشاب في جنوب بولندا في يونيو/ حزيران بعد أن جمع معلومات ومنتجات لصنع حزام ناسف. ولم يذكر الجهاز اسم الشاب، ولم يصدر بيان حتى الآن من أي محام يمثله.

وأردف الجهاز قائلًا في بيان: “المواطن البولندي المحتجز متهم بالانضمام إلى مجموعة إجرامية منظمة كانت تهدف إلى ارتكاب جريمة إرهابية”.

وتابع: “الشاب متهم أيضًا بالتخطيط واستخدام المتفجرات لتنفيذ فعل يهدد حياة أو صحة كثير من الأشخاص أو ممتلكات كبيرة”.

وذكر أنه اعتنق الإسلام في نهاية عام 2022 واتخذ من متشددين مثل أسامة بن لادن قدوة.

وقال الجهاز إنّ الشاب وضع خططه مع مجموعة قالت إنها تمثل تنظيم “داعش”، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن أعضاء المجموعة ولم يحدد الهدف من الهجوم المدبر، وأضاف أنه سيظل محتجزًا على ذمة المحاكمة لثلاثة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اشتباكات في أم درمان
اشتباكات السودان
السودان.. المعارك تشتدّ في أم درمان والاتصالات تعود تدريجيًا إلى الخرطوم
تدافع وتضارب في برلمان كوسوفو
بالفيديو: تضارب في برلمان كوسوفو.. ونائب يرشق رئيس الوزراء بالماء
الأسهم الأوروبية
رغم تراجعها.. الأسهم الأوروبيّة تتّجه لأفضل أداء منذ أكثر من 3 أشهر

الأكثر قراءة

شربل خليل
إليسا تنتصر على شربل خليل!
العرعر.. نبات يقضي على الكثير من الأمراض
رمز الشفاء والقوة.. نبات "خارق" يقضي على الكثير من الأمراض
الدولار- رويترز
الدولار يسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عام