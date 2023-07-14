بولندا.. اتّهام شاب يبلغ 18 عامًا بالتخطيط لـ "هجوم إرهابيّ"‬

أعلن جهاز الأمن الداخلي البولندي، اليوم الجمعة، القبض على شاب يبلغ 18 عامًا، ووجّه له تهمة التآمر مع متشددين لتفجير مبنى حكومي.

وأضاف الجهاز أنه ألقى القبض على الشاب في جنوب بولندا في يونيو/ حزيران بعد أن جمع معلومات ومنتجات لصنع حزام ناسف. ولم يذكر الجهاز اسم الشاب، ولم يصدر بيان حتى الآن من أي محام يمثله.

وأردف الجهاز قائلًا في بيان: “المواطن البولندي المحتجز متهم بالانضمام إلى مجموعة إجرامية منظمة كانت تهدف إلى ارتكاب جريمة إرهابية”.

وتابع: “الشاب متهم أيضًا بالتخطيط واستخدام المتفجرات لتنفيذ فعل يهدد حياة أو صحة كثير من الأشخاص أو ممتلكات كبيرة”.

وذكر أنه اعتنق الإسلام في نهاية عام 2022 واتخذ من متشددين مثل أسامة بن لادن قدوة.

وقال الجهاز إنّ الشاب وضع خططه مع مجموعة قالت إنها تمثل تنظيم “داعش”، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن أعضاء المجموعة ولم يحدد الهدف من الهجوم المدبر، وأضاف أنه سيظل محتجزًا على ذمة المحاكمة لثلاثة أشهر.