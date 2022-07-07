الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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بولندا تؤكد احتجاز عالم في إيران

منذ 9 دقائق
الشرطة الإيرانية

الشرطة الإيرانية

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أكدت بولندا اليوم الخميس اعتقال عالم بولندي في إيران، وقالت إنها تعمل على تأمين عودته إلى الوطن، وذلك بعد أن أعلنت طهران اعتقال عدد من الأجانب بتهمة التجسس.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل أجانب لقيامهم بأعمال من بينها أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة.

وحدد التقرير الإيراني أحد المعتقلين على أنه عالم بولندي يُدعى ماتشي فالتشاك، والآخر يدعى جايلز ويتاكر، وهو ثاني أعلى دبلوماسي في السفارة البريطانية. ونفت بريطانيا اعتقال أحد دبلوماسييها.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية البولندية اعتقال عالم بولندي، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هويته.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان على موقعها على الإنترنت “الدوائر القنصلية على اتصال دائم منذ البداية مع مواطننا وعائلته، وقد حصل المعتقل على مساعدة قانونية.

“يتم اتخاذ الإجراءات القنصلية والدبلوماسية لتمكين مواطننا من العودة إلى بولندا في أقرب وقت ممكن. كما نقوم بتنسيق خطواتنا الإضافية مع الدول الحليفة”.

وتضمن تقرير التلفزيون الإيراني لقطات يُزعم أنها تظهر فالتشاك وثلاثة من زملائه وهم يجمعون عينات من الأرض بعد زيارة إيران في برنامج للتبادل العلمي. وقال إن جمع العينات تزامن أيضا مع تجربة صاروخية في إقليم كرمان بجنوب البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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